Le ministre de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus, a validé l’arrêté et la convention accordant une subvention de 839 514,54 euros à Idélux en vue de l’acquisition du site à réaménager dit "Comes Bois " situé au sein du Parc d’activités économiques du Saupont à Bertrix.

Pour rappel, cette subvention s’inscrit dans le cadre du programme Sowafinal 2 qui consiste en une intervention à hauteur de 60% dans l’acquisition de sites à réaménager. En l’occurrence, le bien a été estimé à 1 399 190,85 euros.

Après les travaux d’assainissement, le terrain sera mis à disposition d’une activité économique.

"Ce coup de pouce financier s’inscrit complètement dans notre vision de réaffectation des espaces économiques en friche. Le potentiel de reconversion est énorme en Wallonie. On parle de 1,3% du territoire wallon, soit près de 22.000 hectares. Cette reconversion du site "Comes bois" est une belle opportunité qui va renforcer l’attractivité économique de cette zone de la province de Luxembourg et de son parc d’activités", indique Willy Borsus.