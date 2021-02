La SNCB vient d’annoncer la fermeture de guichets dans 44 gares dont quatre sont situées en province de Luxembourg.

" L’évolution des habitudes des clients nous pousse à accélérer la digitalisation et à ajuster les canaux de vente", précise-t-on dans un communiqué. " Ainsi, les ventes via les canaux digitaux et les produits digitaux seront développés et le nombre de gares avec guichets et les horaires d’ouverture seront adaptés dans le courant de l’année 2021 en fonction de l’évolution de leur fréquentation et du Plan de Transport, tout en garantissant l’accueil des voyageurs."

Dans la province, les guichets seront fermés à Gouvy, Bertrix, Marbehan et Virton d’ici la fin de l'année. Une période de transition est prévue du 1er mars à fin 2021. Période pendant laquelle ces guichets resteront ouverts deux ou trois jours par semaine.

La SNCB précise, par ailleurs, que les guichets restent ouverts en gare de Marloie, Arlon et Libramont.