Le parquet de Luxembourg indique ce lundi qu’un PV a été dressé par la police, suite au maintien de deux représentations du "Bourgeois Gentilhomme", ce dimanche au centre culturel de Bertrix. Après concertation avec le directeur de l’Académie Bernard Crucifix et le directeur du Centre Culturel Alain Thomas, le bourgmestre Mathieu Rossignol avait autorisé la tenue de ces deux spectacles avec une jauge de 200 personnes, gestes barrières respectés et port du masque. « Si, sur l’ensemble du territoire de la Province, les dernières mesures de fermeture visant notamment le secteur culturel sont respectées, la volonté affichée par le Bourgmestre de Bertrix de maintenir la tenue d’un spectacle à la maison de la culture de Bertrix a été portée à la connaissance du Parquet. Suivant le prescrit de l’arrêté royal actuellement en vigueur, les autorités locales et les autorités de police administrative étant chargées de l’exécution de ces mesures, il a été demandé à la police locale de procéder à la verbalisation de cette infraction, s’agissant d’une violation flagrante des mesures actuellement en vigueur. La suite qui sera réservée à ce type d’infraction sera appréciée en fonction des divers devoirs qui seront effectués dans le cadre de l’information judiciaire ouverte », écrit le parquet du Luxembourg.