La prochaine édition de Statues en Marche se tiendra les 28 et 29 août prochains. La ville de Marche l’a confirmé lundi soir. Initialement programmée en juillet, cette troisième édition du festival de statues vivantes devrait ainsi bénéficier des assouplissements annoncés par le dernier Comité de Concertation, dont l’autorisation pour les grands événements d’accueillir jusqu’à 75.000 visiteurs à partir du 13 août.

« Les perspectives données lors du dernier Codeco nous permettent aujourd’hui d’envisager les Statues en Marche dans une configuration quasi normale », soulignent Christian Ngongang et Gaëtan Salpéteur, qui président la cellule Animation de la ville de Marche. « Cet événement dont nous avons été privés en 2020 sera encore plus attendu par le public et notre tissu associatif, qui contribue, avec la Ville, à la bonne organisation. Nous sommes convaincus que le changement de date ne freinera pas le public, bien au contraire, vu la période difficile que nous venons de connaître et l’envie de chacun de retrouver la convivialité et la joie qu’un tel événement apporte. » Les informations pratiques seront communiquées ultérieurement.