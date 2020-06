L’ouverture, prévue fin mars, a été reportée en raison de la crise sanitaire du coronavirus

Le complexe Luxfly, équipé d’un simulateur de chute libre unique au monde, accueillera bientôt les amateurs de sensations fortes à Sterpenich (Arlon). L’ouverture, initialement prévue fin mars, a été reportée au 1er juillet.

"Le report de l’ouverture, imposé par le Conseil national de sécurité, nous a donné l’opportunité de terminer les travaux en détails", précise Magali Folkner, l’épouse de Steve Braff, tous deux fondateurs de la société Starfly. "A une dizaine de jours du lancement de ce nouveau concept, nous sommes quasi prêts. On est occupé à refaire l’entraînement avec les instructeurs."

Le bâtiment à l'architecture en monolithe de béton d’une hauteur de 30 mètres est l’un des plus hauts simulateurs du monde. "Luxfly, c’est bien plus qu’un simulateur de chute libre", poursuit-elle. "Il faut le voir comme un grand lieu d’événement avec une immense chambre de verre où il y aura un spectacle continu. Un amphithéâtre en gradins a été aménagé autour du tunnel de verre. Les gradins ont été encastrés dans le sol. Nous avons également des salles de réunion, des locaux pour les fêtes d’anniversaire et un bar."

Le Covid-19 est un défi supplémentaire pour la logistique et la sécurité. L'enregistrement est une phase cruciale, au cours de laquelle la distance sociale doit être respectée à tout moment, avec notamment une cabine d'enregistrement mobile et blindée, un badgewall en libre-service et une signalisation au sol.

" Luxfly est équipé d'un système unique au monde, à base de volets, qui échange et mélange des volumes d'air suffisants pendant le fonctionnement de la soufflerie, afin qu'il n'y ait aucun risque de transmission de Covid-19 à l'intérieur de la chambre de vol", précise Magali Folkner. "Le simulateur est composé d’une chambre de vol de 21 mètres de haut dont 8 mètres en verre et est alimenté par quatre puissants moteurs qui reproduisent parfaitement les sensations de la chute libre grâce à sa soufflerie silencieuse et des vents allant jusqu’à 360km/h."

Le simulateur peut accueillir jusqu’à 25 personnes expérimentées simultanément. Réservation en ligne : www.luxfly.eu