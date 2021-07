Quatre projets ont été retenus à Bastogne, Erezée, Petit-Han et Bohon (Durbuy)

Le ministre Jean-Luc Crucke vient d’annoncer l’octroi de subsides aux communes et clubs wallons pour leur permettre d’entretenir et de développer leurs infrastructures sportives. Le montant total des subventions destinées à ces infrastructures s’élève à 3.195.740 euros.

Huit projets ont été retenus : un pour le Hainaut, quatre pour le Luxembourg et trois pour Namur. Pas moins de 2 462 590 euros ont été attribués à la province de Luxembourg.

Les projets subsidiés ? La rénovation de la plaine de jeux du Quartier de l’Indépendance à Bastogne (193 590 euros), des aménagements divers au centre sportif d’Erezée (839 530 euros) et, dans la commune de Durbuy, la rénovation des bassins de la piscine de Bohon (967 400 euros) et la rénovation des vestiaires, de la cafétéria et de l’éclairage du terrain A au FC de Petit-Han (462 070 euros).