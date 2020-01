Idelux dresse un bilan positif de cette action.

L’une des missions d’Idelux Projets publics est d’accompagner les villes et communes de la province de Luxembourg dans leurs projets Smart. Pour faciliter l’accès des pouvoirs publics aux solutions numériques, l’Intercommunale a lancé, en janvier 2019, une centrale d’achats Smart. Une première en Wallonie. Aujourd’hui, 23 communes y ont adhéré et en moins d’un an, 16 commandes ont été notifiées. « Preuve que cette centrale répond à un réel besoin des communes. Vu l’engouement auprès de celles-ci, l’idée de mettre en place une centrale d’achats qui offre un panel de dix solutions répond clairement à un réel besoin », explique-t-on chez Idelux. Il faut dire qu’adhérer à cette centrale facilite grandement la vie des communes. En effet, il est possible de passer commande très rapidement : 20 jours entre l’envoi du bon de commande et l’attribution du marché, tout en évitant la rédaction des cahiers des charges et toutes les procédures de marchés publics gérées au préalable par Idelux Projets publics. « L’Intercommunale accompagne la commune à chaque étape du projet. On offre les conseils d’un spécialiste. » Des exemples? Bertrix a mis en place 4 solutions : l’informatisation du Service travaux et le signalement des incivilités (Betterstreet), l’e-guichet qui permet de commander des documents en ligne, l’application mobile communale (« Bertrix en poche ») et la plateforme de budget participatif (Fluicity). Libramont a également opté pour informatiser son Service travaux. Les communes plus petites et rurales sont aussi intéressées par les solutions : c’est le cas de Daverdisse (e-guichet et informatisation des Services travaux) et Martelange (application mobile communale « Martelange en poche »). D’autres communes ont opté pour une solution permettant la réservation et le paiement des repas et l’accueil extra-scolaire en ligne (Arlon, Attert, Vaux-sur-Sûre), tandis qu’Aubange et Habay ont commandé une solution de consultation citoyenne en ligne.

Une province de plus en plus Smart

Qu’elles soient petites ou grandes, rurales ou pas, toutes les communes sont concernées par les solutions Smart. Le dynamisme de la province de Luxembourg au niveau numérique ne fait aucun doute. Celui-ci a d’ailleurs été reconnu lors de l’appel à projet « Smart » de la Région wallonne en 2019 où 21 % du subside a été affecté aux projets luxembourgeois. Avec les évolutions technologiques, la centrale d’achats est appelée à se renouveler avec de nouvelles solutions. Une nouvelle enquête sera envoyée aux communes en 2020 pour identifier les solutions de la centrale d’achats Smart « 2.0 » avant la rédaction d’un cahier des charges par Idelux Projets publics.