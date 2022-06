1641 machines ont été récupérées et sont à nouveau opérationnelles

La cellule de crise transversale a fait le point ce mercredi sur l’évolution de la situation suite à la cyberattaque criminelle dont Vivalia a été victime à la mi-mai.

L’essentiel de l’activité opératoire et des consultations a repris dans nos hôpitaux. Toutes les opérations non urgentes sont assurées sur les sites d’Arlon, Bastogne, Libramont et Marche.

Les consultations sont également assurées dans les hôpitaux généraux et psychiatrique (Bertrix), sauf quelques exceptions en cours de résolution et sur lesquelles les équipes concentrent leurs efforts.

Pour rappel, si le rendez-vous n'a pas été annulé par Vivalia, il est demandé de se présenter à la date et à l’heure fixées. Si le rendez-vous devait être annulé, c’est Vivalia qui reprend contact.

Quelques soucis techniques se posent encore actuellement au niveau de la téléphonie, il est donc possible que certaines personnes rencontrent des difficultés à joindre l’un des sites ou des services. Les équipes techniques travaillent à leur résolution dans les plus brefs délais.

Les équipes poursuivent également le travail de récupération des fonctionnalités de l’ensemble des logiciels, avec l’appui des experts Métiers sur le terrain.

Les maisons de repos et de soins disposent quant à elles d’ordinateurs leur permettant d’assurer leur fonctionnement et la prise en charge des résidents. Le travail se poursuit afin de déployer des solutions techniques permettant de récupérer l’ensemble des logiciels et bases de données au sein des MR-MRS.

A présent, l’intercommunale compte 1.641 machines réinstallées en zone propre et à nouveau opérationnelles. La phase de "rebuild", autrement dit de reconstruction d’une structure informatique à long terme, se poursuit avec l’accompagnement d’experts extérieurs.