Une dame de presque 70 ans est actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel de Marche pour avoir fait entrer de la drogue en prison. Elle aurait profité d’une visite à son fils incarcéré à Marche pour remettre du cannabis à un détenu. C’est en tout cas la thèse soutenue par le parquet sur base des images de vidéosurveillance. « On voit clairement madame se lever donner quelque-chose à monsieur qui le glisse ensuite entre ses fesses », soulignait la substitute du procureur le mois dernier.

Des accusations que la septuagénaire dément fermement. « On essaye de faire dire à ces images ce qu’elles ne disent pas », soulignait la défense. Le président du tribunal a donc ordonné que la vidéo en question soit projetée à l’audience. Et force est de constater que les images sont loin d’être aussi accablantes que le ministère public l’affirmait. « Jamais je ne ferais une chose pareille », a tenu à préciser la prévenue. « Je suis déjà très mal d’avoir à me présenter ici. J’ai un fils qui est malheureusement tombé là-dedans. Ça fait déjà assez de mal comme ça. Je ne vois pas pourquoi j’irais faire ce genre de chose pour lui. » Le ministère public n’a pas fait de commentaire. Le tribunal prononcera son jugement le 25 juillet.

N.P.