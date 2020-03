La Cour de cassation a tranché. Le dossier sera traité à Mons plutôt qu’à Arlon

La Cour de cassation a rendu son verdict dans l’affaire de suspicion de fausses procurations à Neufchâteau. Elle a répondu favorablement à la requête de dessaisissement transmise par le parquet du Luxembourg le 7 janvier dernier. Le dossier ne sera pas traité à Arlon mais à Mons.

Fin janvier, la magistrate de presse Sarah Pollet expliquait que " l’une des personnes inculpées étant une proche parente de membres du greffe, le Président du tribunal de première instance du Luxembourg a, souhaité, pour des motifs d’apparence d’impartialité, que le dossier ne soit traité, ni dans le cadre du règlement de la procédure, ni au fond le cas échéant, par un juge membre de son tribunal."

Par conséquent, le parquet avait tracé un réquisitoire aux fins de dessaisissement de l’ensemble de la juridiction pour cause de suspicion légitime et de renvoi de la cause devant un autre tribunal, hors l’arrondissement du Luxembourg.

Pour rappel, ces procurations avaient été émises au nom de résidents du home le Clos des Seigneurs. L’instruction avait permis de mettre en évidence 18 procurations litigieuses utilisées dans le but de procurer des suffrages à la liste Agir Ensemble. Dimitri Fourny, deux autres candidats de sa liste ainsi que des membres de sa famille avaient été inculpés.

Le règlement de la procédure se déroulera en chambre du conseil à Mons à une date qui reste à déterminer. Celle-ci décidera de renvoyer ou non les inculpés devant le tribunal correctionnel.