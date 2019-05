Le bourgmestre Dimitri Fourny a envoyé une lettre à la population en clamant sa non-culpabilité.

Les Chestrolais ont pu découvrir ce jeudi une lettre rédigée par leur bourgmestre. Voici notamment ce qu’elle contenait :

« Madame, Monsieur,

Vous connaissez mon engagement total pour votre commune. Vous connaissez également mon franc-parler. Celui-ci peut plaire ou déplaire. Par la présente, et avec toute ma sincérité, je vous livre ma vérité, la vérité. Des actes que j’estime choquants ont été commis lors du dernier scrutin –la Justice devra clairement déterminer les responsabilités. Et je tiens àl’affirmer de la manière la plus solennelle qui soit : je suis innocent. Je ne souhaite pas me battre, même comme avocat, sur la présomption d’innocence. Elle est de pure forme et elle est bafouée de manière permanente. Car oui! C’est sur le fond que je vais prouver mon honnêteté totale ainsi que celle de Mex proches. Je n’ai commis la moindre faute, en aucune manière. Administrativement ou pénalement parlant. La convocation d’un nouveau scrutin communal est logique, et j’en ai exprimé le souhait il y a déjà plusieurs semaines. Vous serez donc invités à donner votre opinion. La réalité aussi est qu’aujourd’hui personne ne peut me condamner sur base de faits incontestables. Sinon ça se saurait. Je ne baisserai pas les bras. Mon intégrité est absolue. »

Dimitri Fourny revient aussi sur le bilan de la majorité.

« Je le sais, le climat est lourd. Pourtant, voilà l’occasion de regarder la situation avec objectivité et sans le prisme du qu’en dira-t-on et des rumeurs organisées qui dépassent outrageusement le contenu du dossier. Je suis à votre service depuis plus de six ans. Qu’avons-nous réalisés de neuf ? Le lac, une crèche, un hall sportif, des maisons de village et une maison de repos, des écoles, un crématorium entre autres. Continuons à embellir Neufchâteau ! Tout cela est du concret et la réalité. Au regard de ce que vous venez de lire, je serai donc candidat aux prochaines élections communales pour vous servir, pour continuer àembellir Neufchâteau et pour améliorer votre qualité de vie. »





Rappel de l'affaire

Dimitri Fourny, à l'instar de 20 autres personnes, a été inculpé de suspicion de fraude électorale lors du scrutin communal du 14 octobre dernier à Neufchâteau.

L'administration régionale wallonne a en effet recensé 57 procurations litigieuses. Elles auraient été utilisées dans le but de donner des suffrages à la liste "Agir ensemble", emmenée par Dimitri Fourny. Un nombre de voix a priori faible mais qui pouvait néanmoins donner un siège supplémentaire au parti de Dimitri Fourny. Suite à cette affaire, Olivier Schmitz, gouverneur de la province de Luxembourg, avait décidé d'invalider les élections dans la commune. Dimitri Fourny avait annoncé dans la foulée qu'il serait candidat lors de ce nouveau scrutin qui devrait avoir lieu le 16 juin.