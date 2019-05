L'actuel bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny (cdH), inculpé dans le dossier de suspicion de fraude aux procurations électorales lors des élections communales du 14 octobre dernier, sera bien de tête liste pour emmener les candidats de sa liste Agir Ensemble lors du nouveau scrutin communal du 16 juin prochain.

La liste a dévoilé sa composition vendredi et M. Fourny y occupe donc la case de tête. Tout l'actuel collège communal se représentera pour cette nouvelle élection, organisée à la suite de l'invalidation du scrutin d'octobre par le gouverneur du Luxembourg, Olivier Schmitz.

L'échevin Daniels Michiels, inculpé aussi dans le volet pénal du dossier comme M. Fourny, poussera à nouveau la liste à la 19e place. Dans un communiqué, le groupe Agir ensemble se présente comme "une équipe soudée, efficace et entreprenante".

"Plus que jamais, la commune de Neufchâteau a besoin de stabilité et de sérénité, mais aussi de continuité dans l'action, souligne le communiqué.

La liste a cependant été quelque peu remanié par rapport à celle du scrutin de l'an dernier avec l'arrivé de trois nouveaux candidats. Francine Bossicart, actuelle conseillère CPAS et troisième candidate en octobre 2018 inculpée, sera quant à elle absente.

M. Fourny a par ailleurs également adressé une lettre ouverte aux habitants de Neufchâteau pour à nouveau affirmer son innocence par rapport à tout fait de fraude.

"Des actes que j'estime choquants ont été commis lors du dernier scrutin - la Justice devra clairement déterminer les responsabilités. Et je tiens à l'affirmer de la manière la plus solennelle qui soit : je suis innocent. Je ne souhaite pas me battre, même comme avocat, sur la présomption d'innocence. Elle est de pure forme et elle est bafouée de manière permanente. Car, oui , c'est sur le fond que je vais prouver mon honnêteté totale ainsi que celle de mes proches", écrit-il.

"La convocation d'un nouveau scrutin communal est logique, et j'en ai exprimé le souhait il y a déjà plusieurs semaines. Vous serez donc invités à donner votre opinion. Je le sais, le climat est lourd. Pourtant, voilà l'occasion de regarder la situation avec objectivité et sans le prisme du qu'en dira-t-­on et des rumeurs organisées qui dépassent outrageusement le contenu du dossier", ajoute-t-il.

Du côté des autres listes, Pour Vous, celle de l'adversaire direct de M. Fourny et ancien bourgmestre de Neufchâteau, Yves Evrard (MR) repart, elle, au grand complet.

Enfin la 3ème Piste, qui s'était présentée comme une alternative aux deux autres en octobre dernier, est celle qui connaît le plus important renouvèlement, avec sept nouveaux candidats.

"Notre liste est une liste citoyenne, une liste sans parti politique défini, ce qui ne veut pas dire que nous rejetons les partis politiques. N'en déplaise à certain(e)s, notre liste est sociale, citoyenne, écologique, participative, ... Bref, elle est à l'image de la vie: diverse", précise-t-elle vendredi dans un communiqué.

Si M. Fourny a fait un pas de côté à la suite de son inculpation, en mettant un terme à sa carrière de député wallon et en n'étant pas sur une liste pour le cdH pour le scrutin régional du 26 mai, d'autres candidats au nouveau scrutin communal de Neufchâteau, seront aussi présents le 26 mai.

Yves Evrard, député wallon sortant, sera 1er suppléant sur la liste régionale du MR, tirée par Willy Borsus, pour l'arrondissement du Luxembourg. L'échevin François Huberty, 3e sur la liste Agir Ensemble, est 4e suppléant à la Chambre. Et Coralie Paul, qui poussera la 3ème Piste, est 2ème effective sur la liste Ecolo pour la Région.