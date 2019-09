Il y a trois semaines, un entrepreneur luxembourgeois s’est fait tabasser à Bastogne dans le cadre d’une dispute de couple. Il se retrouve aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau… en tant que prévenu.





"C’était pourtant une belle journée", explique-t-il à l’audience. " Ma femme et moi étions partis boire un verre rue Lamborelle, et elle m’a fait une scène de jalousie parce que j’étais allé discuter avec des amis. Elle s’est mise à crier. Des mecs me sont tombés dessus et ils m’ont tabassé. " L’homme en a conservé des problèmes d’élocution, qu’il tente de maîtriser à l’audience. " Quand je suis rentré chez moi, elle était au lit avec un type qu’elle avait ramené de la soirée. J’ai appelé la police pour qu’ils les ramènent chez eux. Elle m’a aussi volé des cartes dans mon portefeuille."







Un dossier est à l’information auprès du parquet du Luxembourg. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle le prévenu comparaissait jeudi. Condamné à 6 mois de prison en 2017 pour violences conjugales, l’homme était sous le coup d’un sursis probatoire. Sa future ex-femme ayant déposé plainte contre lui à l’issue de la fameuse soirée, il risque aujourd’hui une révocation de sursis pour ne pas avoir respecté certaines conditions fixées à l’époque, dont celle exigeant qu’il ne commette pas de nouveaux faits. "Monsieur travaille sous pression, et Madame sait à quel point il peut monter en colère. Alors elle en joue", observe-t-on du côté de la défense. On reproche également au prévenu d’avoir manqué un rendez-vous avec la commission de probation et de ne pas avoir entamé la thérapie de couple prévue. Le couple est actuellement en instance de divorce. La défense demande le maintien du sursis probatoire. Jugement le 24 octobre.