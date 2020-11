Jeudi, IDELUX Développement a lancé des travaux pour viabiliser le parc d’activités de Tellin, ce qui permettra à la commune de disposer de 9 hectares dédiés à l’accueil des entreprises.

Ces travaux portent sur l’amélioration de l’accessibilité et alimentation en eau. La viabilisation du parc passera par la sécurisation nécessaire de son accès situé actuellement en contrebas d’une ligne de crête, masquant la visibilité de la sortie pour tout conducteur se dirigeant vers le village de Tellin.

Pour la sécurité de tous, un nouvel accès sera aménagé et sécurisé sur la N899. Le chemin des Crêtes sera élargi. La pose des impétrants complétera l’aménagement. Cette viabilisation passera également par la pose d’une conduite d’alimentation en eau d’environ 1,8 km depuis le réservoir principal de Tellin.

La réalisation de ces travaux a été confiée à l’entreprise Pirot et fils SA de Villance pour un montant de 895 919 euros HTVA pour les infrastructures de voiries et un montant de 114.529 euros HTVA pour l’alimentation en eau de ville. Ces travaux d’aménagement ont bénéficié de subsides à hauteur de 70 % de la Wallonie (Direction de l’Équipement des Parcs d’Activités). IDELUX Développement, ORES et la Commune de Tellin prendront en charge le solde.

Par ailleurs, un second marché sera lancé ultérieurement en concertation avec la commune pour solutionner durablement la problématique d’alimentation en eau du parc. Ce marché est actuellement en cours d’étude et devrait être lancé fin 2020 pour être réalisé courant 2021. Le parc d’activités devrait être prêt pour accueillir des entreprises d’ici le second semestre 2021.