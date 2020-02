La nuit s’annonce compliquée. Le gouverneur recommande la plus grande prudence.

Le gouverneur Olivier Schmitz vient de s’adresser aux habitants de la province de Luxembourg, sur les réseaux sociaux, pour les avertir des dangers liés à la tempête Ciara.

" Cette nuit s'annonce compliquée", souligne-t-il. "La situation pourrait même se dégrader. Des pics venteux, jusqu’à 130km/heure, et des averses abondantes sont attendus toute la nuit. Les mesures de précaution restent d'application."

Le gouverneur recommande d’éviter de sortir de son habitation et de prendre garde aux chutes d'arbres et d'objets. "Ne touchez surtout pas un câble électrique tombé au sol. N'hésitez pas à former le 1722 en cas de dégâts matériels", précise-t-il.



Il conseille, par ailleurs, de limiter ses déplacements au strict nécessaire. "Si vous devez malgré tout prendre le volant, prévenez vos proches, soyez très attentifs aux obstacles non-éclairés, au vent latéral et aux risques d'aquaplanage", conclut-il.