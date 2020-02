Pas de gros dégâts à déplorer, mais une multitude de petits sinistres.

Les pompiers de la province du Luxembourg sont intervenus à 800 reprises entre dimanche et lundi matin en raison de la tempête Ciara, a rapporté le commandant de la zone de secours et le gouverneur provincial lundi en fin de matinée. "Toutes les communes ont été impactées d'une manière ou d'une autre, de Durbuy à Aubange", souligne Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg. La plupart des interventions concernaient des dégagements de voiries liés à la chute de branches, d'arbres ou de câbles électriques. À cela se sont ajoutées des interventions pour des objets menaçants et quelques pompages.

"On a de la chance de ne pas avoir eu de gros dégâts, mais une multitude de petits sinistres. On dénombre une seule toiture complètement arrachée, sur la commune de Sainte-Ode."

Une cellule de coordination regroupant pompiers, polices, centrales d'appel et autorités provinciales avait été mise en place en prévision de intempéries. "La zone a bien anticipé la montée en puissance, ce qui nous a permis d'éviter une situation de crise", souligne Olivier Schmit, gouverneur de la province . "Les moyens déployés étaient suffisants pour faire à une situation d'urgence."

Quelques 300 pompiers ont été mobilisés entre dimanche matin et lundi matin pour un total de 800 interventions. "Cela représente environ une intervention par minute pendant 24 heures", précise encore M. Thiry.