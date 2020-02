Dans la commune de Vielsalm, un arbre est tombé sur une ligne électrique au Long Sart

La tempête Ciara a causé des dégâts dimanche, en province de Luxembourg. La journée a été très chargée pour les pompiers de la zone de secours Luxembourg. Entre 9 h et 18 h 30, pas moins de 170 interventions ont été nécessaires principalement pour des toitures endommagées et des routes obstruées par des branches ou des arbres.

A Vielsalm, vers 17 h 30, un arbre est tombé sur une ligne électrique au lieu-dit Long Sart entraînant une panne de courant. Les villages de Fraiture, Regné, Hébronval et une partie de Salmchâteau ont été privés d’électricité pendant environ une heure. Cette coupure de courant a provoqué, précise l’échevin Thibault Willem, un début d’incendie à Sart, en raison d’un refoulement dans un poêle à pellets.

Le bourgmestre Elie Deblire s’est rendu à la caserne des pompiers. "Chez nous, une vingtaine de pompiers sont mobilisés", souligne-t-il."Pour le moment, les dégâts se limitent à quelques chutes d’arbres et de câbles. A Grand-Halleux, un câble est tombé sur une voiture. Je reste en veille avec l’équipe car des vents encore plus violents sont annoncés pour la nuit de dimanche à lundi."

A Libramont, en plus des rues de l’Enclos Hardy, à Lamouline, et de Lhommal, où des arbres et des branches menacent de tomber sur la route, une partie de la rue des Cèdres a été interdite à la circulation. "Dans cette rue, c’est un échafaudage qui risque de s’effondrer. Le démontage s’avère, pour le moment, trop dangereux", indique l’échevin Bernard Jacquemin.