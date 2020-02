Les dégâts sont moins importants que lors de la tempête Ciara le week-end dernier

La journée de dimanche a, à nouveau, été chargée pour les équipes de la zone de secours Luxembourg. Dès 3 h 20, les pompiers étaient à pied d’œuvre, pour dégager des voiries obstruées par des arbres ou des branches. Une douzaine de missions ont été dénombrées jusque 9 h. Par la suite les appels ont continué à affluer au dispatching provincial.

Plusieurs arbres sont tombés sur la N 807 entre Hotton et Soy (Erezée). Le bourgmestre de Hotton, Jacques Chaplier a fermé ce tronçon d’environ deux kilomètres. " Alors que les pompiers terminaient de dégager la chaussée après la chute de trois arbres, deux autres arbres sont tombés à côté deux ", précise-t-il. "lls ont stoppé leur intervention pour ne pas prendre de risque. La N 807 est fermée jusque lundi matin. Des déviations sont en place via Ny et via Menil, Hampteau et Werpine."

Le commandant de la zone de secours Luxembourg, Stéphane Thiry, rappelle que lors de la tempête Ciara, il y avait eu 800 interventions en 24 heures. " Les dégâts sont, cette fois, moins importants ", précise-t-il. "Entre 9 h et 19 h, on compte 100 interventions, soit 50 pour des dégagements de chaussées à la suite de chute d’arbres et 30 pour des chutes de câbles et d’objets divers. Pour le reste, il s’agit principalement de toitures en partie endommagées."