A partir de la mi-mai, une nouvelle étape sera franchie dans l’avancée du chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N 4 à Tenneville : les usagers se dirigeant vers Bastogne circuleront du côté " habituel" de la berme centrale pendant la majorité du chantier, soit sur environ 2 km. Ils seront basculés à contresens uniquement au milieu du chantier, à environ 1,5 km à hauteur de l’AC Tenneville.

La circulation s’effectuera sur la sous-couche de la voirie, dans chaque sens de circulation, à une vitesse maximale limitée à 50km/h.

En voirie les opérations se concentreront sur ce kilomètre et demi en milieu de chantier qui accueille habituellement les voies vers Bastogne. Le travail portera sur la fondation et sur la pose de la sous-couche.

A partir du début du mois de juillet, la circulation s’effectuera en totalité à son emplacement définitif. Par la suite, les travaux se tiendront sur la partie centrale, entre les 2 voies de circulation.

Durant la 2ème moitié de septembre la N 4 sera fermée de nuit à hauteur des travaux pour permettre la pose de la couche de roulement sur la totalité du chantier, ce qui minimisera l’impact sur la circulation. Des déviations seront mises en place. Le chantier devrait être terminé pour l’automne 2021.

Pendant la durée du chantier, pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, il est fortement conseillé d’emprunter une déviation mise en place de la Barrière de Champlon à la Barrière Hinck via la N89, la N848 et la N826. Pour les poids lourds en transit longue distance, il est conseillé d’emprunter l’E411/A4 et l’E25/A26.

Les commerces restent accessibles et l’accès des riverains à leur domicile est évidemment garanti. Ces derniers seront informés en temps utiles des quelques journées d’asphaltage pendant lesquelles il leur sera impossible de circuler sur la voirie.