La Daverdissois de 42 devait répondre de deux tentatives d’enlèvement et du viol de sa belle-fille.

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau vient de condamner Vivian Cocu à 15 ans de prison assortis d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines de la même durée. Ce Daverdissois de 42 ans devait répondre de deux tentatives d’enlèvement ainsi que du viol de sa belle-fille alors qu’elle n’était encore qu’un enfant. Les deux kidnappings manqués remontent aux 22 et 28 février 2018, à Rochefort et Bertrix. Ses cibles, des jeunes filles de 12 et 13 ans abordées selon un mode opératoire identique. Vivian Cocu ouvrait la porte de son véhicule pour y embarquer sa victime de force alors qu’elle empruntait le chemin de l’école. « On a évité le pire », souligne Sarah Pollet, représentante du ministère public.

« Si les jeunes filles n’avaient pas crié et n’étaient pas parvenues à s’échapper, nous aurions eu affaire à des faits beaucoup plus graves. » Le portrait robot réalisé sur base du témoignage de l’une des deux victimes avait finalement permis d’identifier l’auteur. « Un Dutroux en puissance », évoque une personne proche du dossier. Le rapport d’expertise cité à l’audience décrit une personnalité perverse et psychopathique dépourvue d’empathie, qui assouvit ses pulsions par le viol et autres tentatives d’enlèvement sans jamais rien assumer. Le ministère public avait requis 18 ans d’emprisonnement ainsi qu’une mise à disposition du tribunal d’application des peines de 15 ans.

Un réquisitoire prononcé par défaut, le prévenu ne s’étant présenté à aucune audience et ayant largué deux de ses avocats en cours de route. Vivian Cocu avait finalement introduit une demande de réouverture des débats après avoir pris connaissance des réquisitions du parquet. Demande rejetée par le tribunal, qui a rendu son jugement par défaut mercredi matin.