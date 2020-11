Les laboratoires Vivalia d’Arlon, Libramont et Marche-en-Famenne ont atteint leur pleine capacité dans le cadre de la lutte contre le Covid. A présent, tous ont intégré les automates et machines essentielles pour l’analyse rapide des tests PCR et pour lesquelles Vivalia avait dégagé un budget d’investissement de 700.000 euros.

Dans le même temps, le personnel nécessaire a été engagé, permettant de renforcer les équipes. Les trois laboratoires sont donc en pleine capacité et assurent pleinement l’objectif de 1500 tests PCR/jour que Vivalia s’était fixé suite à la demande du Gouvernement fédéral en juillet dernier d’augmenter le nombre de tests PCR.

Les retards enregistrés suite à l’explosion du nombre de demandes de tests Covid - plus de 2000 demandes par jour début octobre - ont à présent été résorbés et ce, grâce à l’aide des nouvelles machines et aux renforts en personnel.

Les laboratoires fonctionnent 24h/24, ils traitent chacun 500 tests/jour et délivrent le résultat dans un délai de moins de 48h. Rappelons que le Gouvernement fédéral a décidé de limiter les tests PCR aux seules personnes présentant des symptômes du Covid et sur avis de leur médecin généraliste. Le test s’effectue dans l’un des centres de dépistage ou drive-in, sur rendez-vous.