Un voyage express en avion de Paris à Luxembourg, un saut de puce jusqu’au palais du Gouverneur et Thomas Meunier arrivait juste à temps pour recevoir son prix du Mérite Sportif de la province de Luxembourg.

C’est la deuxième fois que le joueur du Paris-Saint-Germain, qui a notamment joué à Sainte-Ode et à Virton dès son plus jeune âge, reçoit ce trophée. « Si je vous dis que je me sens plus luxembourgeois (de la Province) que belge, vous comprendrez l’importance que représente ce Mérite Sportif à mes yeux « explique Thomas Meunier.

« Je suis fier de pouvoir représenter notre province, un peu comme le font les catalans pour leur région. » Interrogé sur son avenir footballistique, ce dernier bottait systématiquement en touche. Mais quand on évoquait le parcours du club virtonais, il glissait une petite information qui pourrait laisser présager une fin de la carrière « à la Kompany ». « Tout à réellement commencé à Virton et aujourd’hui encore, je suis leur parcours et ce tour final pour la montée « expliquait-il. « Et pourquoi pas un jour, terminer ma carrière au sein de ce club. Histoire de boucler la boucle. » En attendant, c’est en compagnie de tous les lauréats et du jury qu’il posait pour la photo de famille.