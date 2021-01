Dossier sous haute tension jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Un père de famille d’origine tchétchène doit y répondre de traitements inhumains et attentats à la pudeur envers sa propre fille.

Désapprouvant le mode de vie de la jeune femme, le prévenu lui a fait vivre un véritable enfer. Il l’emmenait dans les bois avec hache, sac-poubelle et chalumeau, lui ligotait les mains et la bâillonnait pour ensuite simuler sa mise à mort. But de la manœuvre : lui faire avouer son comportement. Quelques jours auparavant, il l’avait surprise en compagnie d’un garçon dans la salle de bain. Une entorse à l’orthodoxie familiale qu’il n’a manifestement pas supportée. Les faits se sont produits près de Sainte-Ode. C’est après la fugue de la victime qu’ils ont été portés à la connaissance de la justice. Auditionnée pendant plus de trois heures, la jeune femme a expliqué comment son père la réduisait en esclavage à la maison.

Elle ne pouvait ni parler français chez elle, ni fréquenter de garçon, ni même avoir de vie sociale. Il l’obligeait à se doucher avec lui, lui caressait les parties intimes. Bouleversée, la jeune femme était terrorisée à l’idée de parler. Elle craint pour l’honneur de sa famille, mais aussi pour sa vie. L’emprisonnement du père n’a pas suffi à apaiser les tensions. Placée dans un centre sécurisé, la victime a continué à recevoir des menaces, de Pologne, de Tchétchénie. Mais aussi de son petit frère, encore mineur, qui lui assurait qu’il allait prendre le contrôle de sa vie, lui imposer le voile, en faire une femme pieuse. "C’est l’héritage de la haine qu’on a ici", observe l’avocat de la partie civile Dimitri De Coster. "On prône la négation d’autrui, on dit des individus et plus particulièrement des femmes qu’ils ne peuvent disposer d’eux-mêmes. Les victimes ont perdu leur dignité, leur liberté."

Le parquet réclame 7 ans d’emprisonnement. "Ce dossier, c’est 10 mois d’enquête, 10 mois de mesures protectionnelles", explique le substitut du procureur Charlotte Saint. "Mais on pense qu’il y a plus encore. La minimisation des faits dans le chef de la victime est plus probable que leur exagération." Le ministère public réclame 7 ans d’emprisonnement. Jugement le 18 février.

N.P.