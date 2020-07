Ce début d’été est exceptionnel, se réjouit d’emblée Pablo Docquier, échevin du Tourisme de Durbuy. Les touristes sont présents et en semaine, nous battons des records d’affluence." "Le tourisme a repris depuis fin juin, avec beaucoup de Hollandais, comme les étés précédents, mais aussi davantage de Belges que d’habitude", ajoute-t-on au syndicat d’initiative de Durbuy Vieille ville. Dont beaucoup de Flamands. De son côté, Frédéric Cardinael qui chapeaute avec sa famille les hôtels Victoria et Le Vieux Durbuy, le Guest House et deux restaurants, tout en notant aussi une présence plus marquée des Belges cet été, constate au vu des réservations qui s’enchaînent : "Généralement, notre saison estivale débute vers le 20 juillet et dure jusqu’au 20 août. Cette fois, elle durera vraiment deux mois au lieu d’un."