La chanson de la famille Robert, Tout ira bien , cartonne. Elle est interprétée par Lison, 7 ans, tandis que son frère Emile, 5 ans, vient donner un coup de main pour le refrain de ce morceau accrocheur. D’abord postée sur Facebook, la ritournelle avait récolté 100.000 vues en quelques jours. Sur Youtube, la version basique, où l’on voit les paroles défiler, a été vue 189.000 fois, alors que le clip, fruit d’une belle collaboration internationale, a été cliqué à 85.000 reprises !

"Ce n’est pas la première fois que nous écrivons de la musique en famille", explique Thomas, le papa, éducateur spécialisé, profession dans le cadre de laquelle il donne d’ailleurs des cours de musique. "Les enfants cherchaient quelque chose pour s’amuser au tout début du confinement alors nous nous sommes lancés. J’ai d’abord trouvé une mélodie assez enfantine, puis, en une matinée, nous avons écrit les paroles ensemble. Nous avons ensuite enregistré le chant dans mon studio, puis j’ai un peu travaillé sur le morceau et en une journée, il avait vu le jour. Nous faisions cela pour nous amuser et nous occuper et pensions que cela allait rester confidentiel, c’était avant tout un moyen pour les enfants de faire un coucou et donner des nouvelles à leurs amis et à leurs institutrices. Et puis cela a pris de l’ampleur."

Vu l’engouement que suscitait le morceau, un clip un peu particulier a été réalisé. "Nous avons demandé aux gens qui aimaient la chanson de filmer leurs enfants en train de la chanter en play-back. Là-aussi, je ne m’attendais à recevoir que quelques vidéos mais j’ai ai reçu une centaine, notamment du sud de la France ou de Guadeloupe. J’ai réalisé le montage, et voilà."

Mais comment les nouvelles stars gèrent-elles leur succès ? "Ils étaient très enthousiastes de cette réussite mais se sont rapidement détachés des chiffres de vues que je regarde monter avec amusement. Comme les autres enfants, ils ont rapidement retrouvé le chemin du jardin et repris leurs jeux."

Pour écouter la chanson et visionner le clip : https://www.youtube.com/watch?v=9I_QKo794kY

JVE