Du jeudi 4 février au dimanche 7 février, les services de police et de douane des Pays-Bas, du Luxembourg, de France et de Belgique ont organisé conjointement une action transfrontalière contre le trafic de drogue et le tourisme de la drogue.

Parmi les 1430 personnes contrôlées, 116 étaient en possession de drogues, 30 personnes étaient sous influence, 18 personnes ont été arrêtées et 11 véhicules ont été saisis.

Sur l’autoroute E 411, en direction du Luxembourg, la police fédérale de la route de la province de Luxembourg, en collaboration avec la police locale d’Arlon, a contrôlé un véhicule avec un Français à bord. Dans ce véhicule, 11 kilos 300 grammes de marijuana ont été trouvés. La valeur marchande est estimée à 113 000 euros.