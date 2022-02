Du jeudi 3 au dimanche 6 février, les services de police et de douane des Pays-Bas, du Luxembourg, de France et de Belgique ont organisé une action transfrontalière contre le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue. Parmi les 1991 personnes contrôlées, 250 étaient en possession de drogues. 44 personnes étaient sous influence, 14 personnes ont été arrêtées et 19 véhicules ont été saisis.

En province de Luxembourg, la Police Fédérale de la route a effectué des contrôles sur l'autoroute A28 près d'Aubange dans la nuit de samedi à dimanche. Deux résidents portugais ont été arrêtés pour avoir vendu de la drogue. Ils étaient en possession de 16 boulettes d'héroïne et de 800 € en petites coupures. Au même endroit, le chien policier a pointé le siège arrière droit d'un véhicule Volvo. Une fouille approfondie a ensuite permis de découvrir 29 000 € cachés dans le siège. Le conducteur, de nationalité albanaise, a été mis à la disposition du parquet.