Six perquisitions ont été menées aux domiciles des principaux suspects

Un trafic de stupéfiants a été démantelé par les policiers de la zone Famenne Ardenne. Quatre personnes ont été inculpées par le juge d’instruction. L’une d’elles a été placée sous mandat d’arrêt.

" Ces 7 et 8 décembre, après une enquête minutieuse menée par des collègues du service d’intervention, en collaboration avec notre service d’enquête et de recherche, six perquisitions ont été menées aux domiciles des principaux suspects", souligne le commissaire Daniel Sommelette, chef de corps de la zone de police Famenne Ardenne. " Près d’une vingtaine de policiers, renforcés par un maître-chien, ont été engagés dans cette opération."

" Les devoirs de qualité qui ont été menés lors de cette enquête ont permis de mettre en lumière les relations commerciales entre ces suspects", ajoute le chef de corps. "Certains étant domiciliés en région marchoise, d’autres résidant dans des communes proches, notamment de la province de Namur et du sud de la province de Luxembourg."

Pour le commissaire Sommelette, cette enquête, placée sous la direction de Marie Olivier, procureur de division de Marche-en-Famenne, et du juge d’instruction Thierry Maes, démontre à nouveau l’importance du travail de terrain réalisé quasi-quotidiennement par les membres du personnel de première ligne.

Le parquet du Luxembourg précise que c'est, suite au recueil et à l’analyse des nombreux éléments d’enquête et à la saisie de quelques 200 grammes de marijuana, que quatre personnes ont été inculpées.