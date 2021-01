Le trafic ferroviaire a été interrompu sur la ligne 162 entre les gares de Rochefort-Jemelle et Libramont, signale mardi matin le gestionnaire de réseau Infrabel, en raison d'un train immobilisé sur voie après avoir roulé sur une bâche. Des perturbations sont à prévoir sur toute la ligne, avec des conséquences possibles jusqu'aux gares de Bruxelles et Arlon. L'objet, probablement arrivé sur les rails à cause du vent, s'est coincé dans l'essieu de la locomotive à hauteur de Poix-Saint-Hubert.

Le conducteur n'ayant pas réussi à retirer la bâche, le train se retrouve immobilisé sur la seule voie disponible de la ligne. Une équipe d'intervention est en cours de route, mais les services ferroviaires ne savent pas encore combien de temps prendra l'opération.

La SNCB met actuellement des alternatives en place.