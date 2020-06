En cette période particulière, les 6 bourgmestres des communes du Pays de Famenne (Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze) ont décidé d’offrir aux touristes des cartes reprenant les 24 parcours de trails balisés de la région … de quoi offrir une bouffée d’air aux adeptes de la course nature ou de grandes randonnées, et donner un petit coup de pouce au secteur touristique.

C’est un message de Bienvenue que souhaitent adresser les bourgmestres du Pays de Famenne à tous les touristes adeptes de sport, nature et loisirs ! Ce positionnement touristique de l’ASBL qui œuvre au développement local, est bien ancré depuis quelques années déjà, de par le développement de ses produits vélo et trail.

En effet, depuis 2012, « Famenne à Vélo » propose 350 km de voies cyclables balisées de points-nœuds, de quoi ravir les amateurs de balades à vélo tout chemin. Et depuis l’année passée, « Trail en Famenne » offre 24 trails balisés de manière permanente avec 4 niveaux de difficulté 5 km, 10 km,

20 km et 40 km, du dénivelé et le moins possible d’asphalte, pour le plaisir des trailers et des amateurs de grandes randonnées.

Cet été, plus que jamais, place au ressourcement, à l’immersion en pleine nature et au dépaysement près de chez soi ! Outre la beauté des paysages, la richesse du patrimoine naturel et architectural, les attractions touristiques remarquables, la qualité et la diversité des établissements, les savoureux produits locaux, c’est la convivialité et le grand air que l’on va chercher dans cette région aux portes de l’Ardenne.

Le Pays de Famenne propose aux touristes qui souhaitent s’immerger pour quelques heures ou pour un séjour dans cette belle nature, de commander gratuitement, via la boutique en ligne du site web www.trailenfamenne.be , la carte « Trail en Famenne » (d’une valeur de 3€). Cette offre est valable du 15 juin au 15 juillet 2020, une carte par personne.

Une action en ce sens est également prévue à destination des établissements « Bienvenue Trailers ». Ceux-ci sont désireux de bien accueillir les trailers, en mettant à disposition des informations sur les trails de la région, en proposant généralement de la bière locale et éventuellement des infrastructures wellness. Quelques-uns font déjà partie de ce concept, d’autres suivront prochainement, à l’instar de la soixantaine d’opérateurs « Bienvenue Vélo » que compte le territoire.