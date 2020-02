Un psychologue accompagnera les jeunes de l'école d'enseignement spécialisé de Marloie

Le Train des mille embarquera au départ de Bruxelles un millier de jeunes Belges et Européens qui commémoreront, en présence des derniers survivants du camp, la victoire des forces démocratiques sur l’Allemagne nazie. Le 5 mai, à 13 h 30, une cérémonie sera organisée à la gare du Midi en présence des autorités belges.

Ce voyage sera bien plus qu’une commémoration. En effet, sur le plan éducatif, il permettra aux adolescents de visiter le musée d’Auschwitz et le camp d’extermination de Birkenau, et de prendre connaissance, de visu, du système concentrationnaire et génocidaire nazi.

"Les élèves voyageront en train, comme les déportés de la Seconde Guerre mondiale" , souligne Marie-Christine Comblin, coordinatrice à l’école d’enseignement spécialisé de Marloie. " Ils visiteront le camp en compagnie de rescapés et de témoins. Nous avons veillé à ce que l’encadrement soit renforcé afin qu’ils soient soutenus dans cette démarche qui ne sera pas une partie de plaisir."

En effet, les quatorze jeunes Marchois seront accompagnés de six enseignants et d’un psychologue. " Dans notre école, un musée de la Mémoire a été créé il y a vingt-cinq ans. Nos élèves sont déjà des passeurs de mémoire. Ils sont bien préparés et sont au courant de ces atrocités. Cela dit, sur place, les visites seront sans doute éprouvantes et un soutien psychologique sera indispensable."

Le psychologue veillera à ce que chacun puisse gérer au mieux ses émotions.

La dernière journée sera consacrée à la visite de Cracovie. Le retour à Bruxelles est prévu le 10 mai à 16 h.

N.L.