À Tenneville, l’année 2020 sera marquée par les travaux d’aménagement de la N4. Un chantier colossal dont la fin est prévue dans le courant de l’année prochaine.

"Budgétairement, ces travaux représentent 1 million d’euros à charge de la commune, sur un dossier avoisinant les 12-13 millions au total", souligne le bourgmestre Nicolas Charlier. "Dans une commune comme la nôtre, ce sont des investissements très importants. On arrive maintenant dans les phases un peu plus impactantes pour les Tennevillois. Heureusement, nos contacts avec la Socogetra, qui réalise les travaux, sont très bons et l’entreprise travaille très bien pour limiter les nuisances envers les riverains. Nous avons aussi le change dans la mesure où les équipes sur place ont pu travailler tout l’hiver. "

L’aménagement de la traversée de Tenneville prévoit la création d’une bande centrale franchissable à de nombreux endroits ainsi que de larges trottoirs pouvant également faire office de pistes cyclables de chaque côté de la chaussée. Des traversées piétonnes seront également suggérées à plusieurs endroits. "Finalement, on ne sera pas très éloigné de la situation telle qu’elle était avant les travaux ", poursuit le bourgmestre. " Si ce n’est que les aménagements visant à sécuriser la voirie seront en dur et beaucoup plus esthétiques qu’auparavant."

La zone comprise entre l’administration communale et la voirie sera aménagée pour donner une impression de continuité et ainsi reproduire une impression de village. "Ce chantier historique redéfinit complètement la mobilité à Tenneville en faisant de cet axe, non plus un point de rupture, mais un point de liaison dans le paysage de la commune", soulignent ainsi les autorités communales dans leur note de politique générale.

Les travaux de voirie prévus pour 2020 ne se limitent pas à la N4. Des travaux seront également réalisés au niveau de la rue de Fer de Champlon. "Nous travaillerons également sur la sécurisation de la place de l’Église à Champlon en partenariat avec les enseignants, les parents, les élèves et les riverains."

