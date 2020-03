Ce sont surtout les occupants de voitures qui sont concernés

Selon les chiffres du dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre de tués a très fortement augmenté sur les routes de la province de Luxembourg au cours de l’année 2019 par rapport à l’an dernier. Cette hausse est surtout due à l’augmentation du nombre de victimes dans les accidents impliquant un occupant de voiture. Le nombre d’accidents, lui, a baissé, ce qui signifie que ces accidents ont été beaucoup plus graves.

Dans la province de Luxembourg, le nombre de tués a augmenté au cours de l’année 2019 par rapport à l’an dernier (de 35 à 48 tués). Il faut remonter à 2015 pour avoir un nombre plus élevé de victimes (58 tués). Ce sont surtout les accidents impliquant un automobiliste qui sont à l’origine de cette tendance particulièrement négative : ils ont fait 38 victimes au lieu de 22 en 2018. Il y a eu plus de tués parmi les occupants de voiture dans la province de Luxembourg que dans celle de Liège (35) et de Namur (30).

Par contre, le nombre d’accidents a légèrement baissé (919 accidents en 2019 contre 956 en 2018) et n’a jamais été aussi bas pour la province de Luxembourg.