Juliette Vieuxtemps, une étudiante originaire de Vaux-sur-Sûre, en province de Luxembourg, ne circulera plus jamais en trottinette électrique. Grièvement blessée il y a une dizaine de jours à Liège, la jeune femme de 21 ans a décidé de témoigner pour sensibiliser les utilisateurs aux dangers de ce moyen de transport. " Cette nuit-là, je rentrais d’une soirée avec une copine", se souvient-elle. "Il était 2 h du matin. On a pensé qu’on serait plus rapidement de retour au kot en trottinette."

Les deux jeunes femmes n’ont pas prêté attention à la pluie et aux risques qu’elles prenaient sur une chaussée glissante. "J’ai dérapé et je suis tombée la tête la première sur le trottoir" , raconte-t-elle.

(...)