Depuis 1996, la commune d’Attert collabore avec les communes luxembourgeoises de Ell, Beckerich, Redange et Préizerdaul. Si le festival Musique dans la Vallée et les tournois sportifs sont les projets les plus anciens, d’autres actions transfrontalières sont menées chaque année.

Elles sont à l’initiative des communes elles-mêmes ou des associations présentes sur le territoire. Depuis quelques années, les syndicats d’initiatives et l’asbl d’millen de Beckerich proposent des balades en soirée. En 2022, trois dates ont été retenues par le SI de Attert, de Ell et l’asbl d’millen.

Le samedi 15 janvier, le rendez-vous est fixé au moulin de Beckerich à 20 h pour une balade guidée par Jos Gorgen. Elle a pour thème la contrebande.

Le vendredi 18 mars à 20 h, le SI de Ell propose une balade sur le thème "Saint-Patrick’day" au départ du chalet AGGL situé à Colpach-Bas.

Le troisième rendez-vous est donné par le SI du Val d’Attert le vendredi 22 avril à 18 h au départ de la salle du Cothurne à Attert (6 km). Cette balade sera suivie pour les amateurs de musique d’un conte musical " Sacrée gamine" interprété par micro et mini chœur en portée (10 € au profit du Télévie)