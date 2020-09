Le ministre de l’Agriculture Willy Borsus a procédé, ce vendredi, à la reconnaissance officielle de 32 exploitations agricoles, sous le nouveau label "Ferme pédagogique". En province de Luxembourg, elles sont trois à avoir obtenu le précieux sésame : l’Etable de la Fontaine à Bellefontaine (Tintigny), la Ferme du Pré de la garde à Nevraumont (Bertrix) et la Verte Prairie à Septon (Durbuy).

"L’objectif de cette dénomination consiste à valoriser ces fermes qui ont fait le choix d’ouvrir leurs portes aux enfants, aux jeunes et à d’autres publics, afin de leur permettre de découvrir les multiples facettes de notre agriculture wallonne", souligne le ministre dans un communiqué. " Les fermes pédagogiques présentent un réel potentiel de valorisation de notre production tant auprès des enfants, que des adultes."

Le label se base sur le respect des missions définies par le Code wallon de l’agriculture, à savoir, proposer des activités pédagogiques basées sur le fonctionnement réel de l'exploitation agricole, éveiller les visiteurs par des activités pédagogiques, à la diversité du métier, les sensibiliser aux rôles économique, sociologique, environnemental, patrimonial et technologique de l'agriculture en les faisant participer à la vie active de l'exploitation agricole, garantir des animations de qualité et, enfin, permettre de l'ancrage dans la réalité de terrain par la découverte, la détente et la dégustation.