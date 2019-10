L’histoire est loin d’être drôle pour Sandrine Husson.

Lors des dernières élections, elle s’affichait sur la liste portée par Dimitri Fourny, le bourgmestre sortant. Cette commerçante est aujourd’hui victime d’une personne malveillante qui cherche à lui pourrir la vie. Elle en a ras-le-bol de cette situation et l’a d’abord fait savoir ce lundi soir sur les réseaux sociaux.

"Depuis trois semaines, je suis agressée à mon domicile privé, dans ma sandwicherie et dans ma vie familiale par un individu qui menace ouvertement de 'me crever' si je ne quitte pas le milieu politique. Il se manifeste par des dégradations de mes biens et des lettres anonymes. A la maison, j’ai reçu des animaux vivants (araignées) et des insectes. A toi agresseur, si tu me lis, ait le courage de venir m'affronter en face", peut-on ainsi lire sur sa page. Dans sa sandwicherie, on peut aussi clairement constater les dégâts : des textes contre 'Dimitri Fourny' et des injures, des toilettes dégradées et des inscriptions de noms d’oiseaux…et bien pire sur les murs.

Un véritable carnage 'anti Fourny' dans son établissement dont on vante souvent la qualité des produits. "Que cherche cet individu, ce détraqué en m’envoyant des lettres de menace dans lesquelles est écrit 'tu vas crever si tu n’arrêtes pas la politique' ? Aucune idée. Mais j’en ai marre de cette situation qui n’est pas acceptable. Je ne demande à personne de la compassion car mon seul souhait en politique était de m'investir d'une nouvelle manière pour la ville et j’espère que la police arrêtera vite cet individu", poursuit-elle.

Dans un climat politique déjà très tendu, ces menaces et dégradations sur bien d’autrui ne sont pas de nature à apaiser les esprits. Certaines personnes ne savent visiblement pas différencier vie politique, vie professionnelle et sociale. Notre commerçante a quand même pas mal de soutien au sein de la population chestrolaise, peu importe la couleur politique qu’on défend d’ailleurs. Même si… "Je suis déçue car si le soutien est bien réel au sein de la population, les encouragements ou marque de soutien venant de 'mon parti/mes couleurs' sont rares depuis que j’ai publié ce message sur ma page Facebook" regrettait-elle ce mardi après-midi.