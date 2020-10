Le rédacteur en chef de TV Lux, Christophe Thiry, vient d’annoncer, dans un communiqué, qu’il quitterait bientôt ses fonctions. " Lors de l'ouverture du poste de rédacteur en chef, j’avais suggéré à Pascal Belpaire d'organiser la fonction autour de mandats de cinq ou six ans afin de ne pas figer les choses, de se donner le temps de faire le point et se remettre en question", explique-t-il. "Avec certes quelques mois de retard liés à la situation Covid et au changement à TV Lux, ce mandat arrive à son terme."

"En six ans, j'ai assuré la fonction toujours du mieux que j'ai pu, dans l'intérêt de la télévision", poursuit-il. " Et c'est à nouveau dans cet état d'esprit que je remets mon mandat à disposition, offrant ainsi l'occasion, avec l'arrivée de François Jongen comme nouveau directeur, d'apporter une nouvelle dynamique à la rédaction et à la télévision."



Christophe Thiry se dit fier d'avoir, avec l'équipe, fait de TV Lux un média de référence, crédible, aujourd'hui davantage prompte sur l'actualité, pertinente dans ses analyses, plus présente sur son site et ses réseaux sociaux. " Je suis fier d'avoir insufflé cette dynamique, tout en accordant du temps à préparer des magazines et dossiers en profondeur ; satisfait d'avoir réorganisé la manière de travailler, et sorti les comptes piges de plusieurs années dans le rouge et de les avoir maintenus en équilibre, heureux aussi d'avoir piloté plusieurs élections."



Le rédacteur en chef associe à ce bilan tous les collègues qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur bonne volonté aussi parfois, ainsi que Pascal Belpaire, aujourd'hui sur d'autres ondes. " Je pense aussi à Pascal Noirhomme et Stéphanie Lambrecht, dont les disparitions nous ont tous profondément marqués", conclut-il.

Un appel à candidatures sera lancé, en interne, dans les prochains jours.