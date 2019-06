Les faits se seraient déroulés alors que l’enfant rentrait à son domicile, rue de l’Union. Il était à vélo et de retour de chez un ami. L’auteur portait un masque de Deadpool.

L’enfant est parvenu à s’échapper après avoir été agrippé aux bras et à la gorge. Il s’est débattu et a donné des coups de pied et de poing avant de rentrer chez lui en courant. L’agresseur l’aurait menacé.

La mère de l’enfant rapporte à La Meuse que l’agresseur était “ de taille moyenne, ni gros ni maigre. Kilian aurait aperçu une voiture grise à quelques mètres du lieu de l’agression, porte ouverte, moteur tournant, et un individu au volant ”. Selon elle, Kilian ne se rend pas encore compte de ce qui s’est passé.

Si la police locale

se refuse à tout commentaire, le parquet du Luxembourg confirme qu’une enquête a été ouverte. L’enfant a été entendu jeudi matin par la brigade des mineurs. L’école que fréquente l’enfant a été prévenue, des messages de prudence circulent depuis lors sur les réseaux sociaux. Le village concerné est en émoi, on l’imagine.