Depuis plusieurs jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux et fait beaucoup parler d'elle. On y voit un avion de la flotte Cargolux dégazer son kérosène alors qu'il survolait les Ardennes belges et françaises, à proximité de Florenville. Selon plusieurs médias, l'avion qui devait se rendre à Singapour aurait rencontré un problème technique alors qu'il venait de décoller de l'aéroport du Findel. Un dégazage a été réalisé afin que l'avion puisse atterrir au Luxembourg, en évitant la surcharge et donc l'accident.

Quant à l'impact écologique de cette procédure d'urgence, il serait quasiment nul. Selon la Direction générale de l'aviation civile de France, 90% du kérosène s'évaporerait avant même d'entrer en contact avec le sol.