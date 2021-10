Un cadavre a été découvert par hasard, samedi en fin de soirée, dans une maison abandonnée à Vecpré (Rendeux) par des personnes originaires des Pays-Bas, rapporte dimanche le parquet de Luxembourg. Le décès remonte à un certain temps et le cadavre n'a pu être identifié. Le laboratoire de la police est descendu sur place. Un médecin légiste doit procéder, dimanche, à l'examen du cadavre pour tenter de déterminer la cause du décès. Selon le parquet, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il s'agirait d'une mort suspecte. Rien ne justifie pour l’instant une mise à l'instruction.