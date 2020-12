Un ancien cafetier marchois se retrouve devant le tribunal correctionnel de Marche pour infraction à la réglementation Covid. Les faits remontent au tout début du confinement. À plusieurs reprises, la police y a surpris des gens au bar. Et ce alors que les règles en vigueur à l’époque interdisaient tout déplacement non essentiel. « L’arrêté ministériel qui régissait le confinement n’était pas le plus clair du monde. Il y avait assez bien de confusion et de surenchère », souligne l’avocat de la défense.

Le prévenu assure que son activité respectait la réglementation en ne proposant que des plats à emporter... À quelques exceptions près. Comme servir un proche au bar, ou accueillir un ami en renfort derrière le comptoir. Mais le cafetier n’y voit aucun mal. « Il n’y avait pas encore de bulles sociales à l’époque » assure-t-il. « Mais les déplacements étaient interdits ! Ces gens ne pouvaient pas se trouver là », réplique la substitute du procureur. L’établissement n’a pas survécu à la crise. « Mon client va devoir déposer le bilan », précise la défense. Le parquet ne s’oppose par à une peine de travail. Jugement le 8 janvier.