Une dizaine de véhicules dont huit camions ont été impliqués dans l’accident

La neige a provoqué d’importants embarras de circulation, jeudi, en province de Luxembourg. Des ralentissements ont été constatés notamment sur la N 848 entre Fauvillers et Bastogne. Des camions ont été bloqués à Marterlange dans la côte en direction d’Arlon. De nombreuses sorties de route ont été signalées.

Vers midi, un accident est survenu avenue de Longwy à Arlon. Deux véhicules ont été impliqués. Une personne a été blessée. Une heure plus tard, un carambolage s’est produit sur l’autoroute E 411 à hauteur de Verlaine (Neufchâteau). Une dizaine de véhicules, dont huit camions, sont entrés en collision. Trois personnes ont été légèrement blessées.

L’autoroute a été fermée dans les deux sens de circulation. Des déviations ont été mises en place via l’E 25 et la Nationale 4. Vers 17 h 30, la Police de la Route a signalé que les dépannages étaient toujours en cours et qu’un bouchon d’un kilomètre s’était formé. Le mazout répandu sur la chaussée a compliqué la tâche des pompiers. Sur les autres grands axes, en fin d’après-midi, on roulait normalement. Cela dit, d’autres accidents avec dégâts matériels se sont produits sur des routes secondaires notamment sur la N 89 à Saint-Hubert.

Au centre de ski de La Baraque de Fraiture (Vielsalm), la cafétéria et la location de luges ont ouvert, pour la première fois de la saison, mais les pistes de ski sont restées fermées car, en matinée, la couche de poudreuse n’était pas encore assez épaisse.

En fin d’après-midi, les conditions étaient réunies pour pratiquer le ski mais il était trop tard pour étoffer les équipes et mettre en route les remonte-pentes.

Arnaud Dubois, le directeur de la Station était néanmoins confiant pour la journée de vendredi. "La couche neigeuse se maintiendra grâce au gel annoncé pour la nuit. Les pistes de ski alpin ainsi que l’itinéraire de ski de fond de trois kilomètres seront accessibles ce vendredi dès 9 h 30. En revanche, le week-end sera sans doute moins favorable pour le ski à cause du redoux", conclut-il.

Nadia Lallemant