Le Centre urbain de radiothérapie – le CURe – vient d’être installé sur le site du CHR Sainte-Rosalie à Liège. Il est le fruit d’un partenariat associant Vivalia, l’intercommunale de soins de santé de la province de Luxembourg, et trois hôpitaux liégeois.

Vivalia est associée à ce projet via l’hôpital de Libramont, en collaboration avec trois hôpitaux liégeois, le CHR de la Citadelle, le Groupe santé CHC et le CHU de Liège. Le CURe représente un investissement de 8 millions d’euros. La radiothérapie est une méthode de traitement ciblé des cancers.

La technologie se base sur des accélérateurs linéaires d’électrons qui produisent des faisceaux de rayons X haute énergie qui sont concentrés sur la tumeur à traiter. Cette technologie requiert des investissements importants, amortis sur de nombreuses années.

Les hôpitaux liégeois, CHR, CHC, CHU, et les hôpitaux luxembourgeois de Vivalia se sont entendus pour, ensemble, créer le CURe, le Centre Urbain de RadiothérapiE, pour permettre aux patients des provinces de Liège et de Luxembourg, de bénéficier, au centre de Liège, de la meilleure prise en charge en radiothérapie.

C’est sur le site du CHR Sainte-Rosalie, rue des Wallons à Liège, que le CURe, a été installé. " Les locaux, tout neufs, se situent à l’entrée de la polyclinique du CHR " explique Philippe Coucke, chef du service de radiothérapie du CHU de Liège." Le CURe profite effectivement des toutes nouvelles infrastructures de la clinique Sainte-Rosalie. Quand on construit un centre de radiothérapie, on prévoit directement trois bunkers. Deux sont équipés des accélérateurs les plus performants, le troisième est disponible pour effectuer les rotations quand il faut remplacer une des machines. Ainsi, pour le patient, le service est assuré en continu au même endroit ."

Cette nouvelle infrastructure est le fruit d’une synergie inter-hospitalière qui dépasse les réseaux. Le centre tourne aujourd’hui avec les patients du CHC et du CHR ainsi que des patients du CHU. Pour les patients habitant dans la province de Luxembourg, l’hôpital Vivalia de Libramont maintient sur son site une antenne de radiothérapie dépendant de l’association, pour laquelle un upgrade de l’accélérateur est également prévu.

Cette antenne décentralisée de Libramont sera transférée ensuite dans le nouveau CHR en projet situé à Houdemont à l’horizon 2025. " Depuis le 1er septembre, les deux accélérateurs Elekta, celui du CHC et celui du CHR, qui ont été upgradés, sont tous deux opérationnels " poursuit le médecin. "Le CURe tourne aujourd’hui à plein régime . Il devrait effectuer, sous la supervision du personnel du CHU, une soixantaine de traitements par jour et prendre en charge 1000 nouveaux cas par an. C’est ce chiffre qui a généré la décision de bon sens de créer un centre commun. Néanmoins, si le traitement se fait pour tous dans les mêmes infrastructures, les patients restent suivis par les oncologues du centre hospitalier qui les envoie."

Les prises de rendez-vous se font d’ailleurs via les hôpitaux respectifs en concertation avec le CURe qui coordonne les horaires. Cet investissement de 8 millions d’euros intègre la construction du gros œuvre, l’aménagement du CURe ainsi que le déménagement et la mise à jour des accélérateurs.