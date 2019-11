Détenu actuellement à la prison d’Arlon, ce chauffeur avait pris tous les risques pour échapper à la police.

Les infractions de roulage se sont déroulées le 14 juin dernier, essentiellement dans l’arrondissement d’Arlon. Ce jour-là, François (prénom d’emprunt) se dispute avec sa compagne. Celle-ci appelle la police et souhaite porter plainte. « Après la dispute, bien imbibé d’alcool, il va prendre le volant. C’est là qu’il va déconner », rappelle le parquet. François a fui sa compagne et est désormais recherché par les forces de l’ordre. Une patrouille, avec deux agents à son bord, l’aperçoit et tente de l’intercepter à l’angle de la rue Porte Neuve, à Arlon.

Malgré les injonctions de la police (gyrophares et sirènes), le conducteur ne semble visiblement pas vouloir obtempérer. La course-poursuite commence. Le témoignage des policiers est édifiant. « Le conducteur a roulé très vite et de façon inadaptée. Il franchit d’abord un feu rouge. Il évite ensuite un véhicule qui vient dans le sens opposé. A hauteur de la rue Ste-Croix, notre compteur affiche une vitesse de 120Km/h.

Il monte sur les trottoirs, en évitant de justesse un piéton qui promène son chien. Nous arrivons ensuite sur la N83 en direction d’Etalle. Notre compteur affiche 155Km/h. On a du mal à le suivre », expliquent-ils. Quelques minutes plus tard, François sera finalement « serré » sur la droite par notre patrouille, il sera forcé de s’arrêter. Inutile de préciser qu’il n’a jamais voulu obtempérer pour sortir du véhicule. Un des policiers a même été blessé durant l’arrestation. « Le conducteur s’agrippait à un frigo-box qui se trouvait sur le siège passager. Il a fallu le tirer par la fenêtre. Au passage, je me suis blessé au poignet », confie le policier qui réclame aujourd’hui un dédommagement dont le montant n’a pas été précisé. Me De Coster défend François, le conducteur.

Pas facile, même s’il souhaite que son client ne soit pas trop sévèrement puni pour ce fait fortuit ayant entrainé la blessure du policier. Il demande un sursis probatoire, malgré le casier déjà chargé de son client (notamment des infractions similaires). En cumulant toutes les infractions commises ce jour-là, une douzaine au total, François risque 5 ans de prison ferme. Sans oublier les amendes et la déchéance du permis de conduire. Jugement le 19 décembre.

L.TR.