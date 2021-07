L’intercommunale Idélux Environnement vient de mettre en place un dispositif exceptionnel pour répondre de manière très concrète aux besoins des populations sinistrées.

En concertation avec la cellule de crise provinciale, les recyparcs des communes luxembourgeoises les plus impactées par les inondations adapteront leurs modalités d'accueil des déchets. Il s'agit des recyparcs de Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche, Marloie, Nassogne, Rendeux.

- Ils seront exceptionnellement ouverts le dimanche 18 juillet et le mercredi 21 juillet de 10 h à 16 h.

- Des conteneurs supplémentaires de 30m³ y seront mis à disposition.

- Les flux de déchets acceptés dans ces conteneurs seront adaptés aux besoins du moment. Les principaux flux collectés seront : les encombrants non valorisables, les bois, les métaux et les déchets d’équipements électriques et électroniques (comme les gros électroménagers – vidés bien évidemment).

- Ces ouvertures exceptionnelles seront exclusivement réservées à l’évacuation des déchets liés aux dégâts des inondations. L’intercommunale demande également aux autres personnes de postposer leur visite aux recyparcs afin de pouvoir concentrer les efforts sur les urgences.

L’intercommunale compte aussi sur la compréhension des habitants des autres communes, dans le cas où ce dispositif devrait impacter la disponibilité des conteneurs dans les autres recyparcs.

Le site de traitement de Habay se mobilise aussi pour accueillir ces déchets qui sont évidemment impossibles à trier. Pratiquement le site sera accessible ce weekend aux services travaux des communes, de la protection civile et de l’armée chargés également du nettoyage des communes.

Plusieurs stations d’épuration, situées à proximité des cours d’eau, se sont retrouvées complétement inondées.

Les équipes des services techniques vivent une situation compliquée et sont à pied d'œuvre pour faire face à cette situation en concertation avec les autorités compétentes.