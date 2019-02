Il comparaîtra pour violences conjugales et rébellion devant le tribunal correctionnel

Un Durbuysien, connu pour des faits de violences conjugales, commis en octobre dernier, a récidivé dans la nuit de vendredi à samedi. Il a giflé sa compagne qui a appelé la police. Alors qu’il semblait calmé à l’arrivée des policiers de la zone Famenne-Ardenne, il a commencé à casser le mobilier dans la maison, puis a brisé un verre et menacé un policier avec un morceau de verre. Refusant de se laisser emmener, il s’est rebellé. Les policiers l’ont finalement maîtrisé et emmené au poste de police. Entendu samedi, il dit ne se souvenir de rien. Il a été remis en liberté à condition de ne plus regagner le domicile conjugal pour une période de dix jours renouvelable si nécessaire. Il comparaîtra en procédure accélérée pour les deux faits devant le tribunal correctionnel le 20 février.