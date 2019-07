L'enfant est toujours dans le coma

Un enfant âgé de 3 ans est tombé dans une piscine privée mardi vers 19 heures à Musson. Mais on ne connait pas encore les détails de ce tragique accident. Les premiers témoignages sont malheureusement alarmants. « Il ne respirait plus. Il a dû être transporté en urgence à l’hôpital », dit ainsi un habitant descendu sur les lieux. La bourgmestre de Musson confirme. « Il y a effectivement eu un problème mais je n’en sais pas plus pour le moment. Je peux juste dire que l’enfant a été héliporté vers l’hôpital du Luxembourg », commente Sylvie Guillaume.

Mercredi matin, le parquet du Luxembourg précisait qu' il s'agissait d'un accident tragique. Le jeune garçon de 3 ans a échappé à la surveillance de ses parents et est tombé dans la piscine. C'est son frère de 9 ans qui a donné l'alerte.

La réanimation sur place a pris du temps. Le jeune garçon est toujours dans le coma, selon le parquet.