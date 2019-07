Il est tombé dans une rivière proche du terrain de football.

Selon certains riverains que nous venons de contacter, un enfant âgé de 3 ans est tombé dans une rivière. Il était environ 19 heures. Mais on ne connait pas encore les détails de ce tragique accident. Les premiers témoignages sont malheureusement alarmants. « Il ne respirait plus. Il a dû être transporté en urgence à l’hôpital », dit ainsi un habitant descendu sur les lieux. La bourgmestre de Musson confirme. « Il y a effectivement eu un problème mais je n’en sais pas plus pour le moment. Je peux juste dire que l’enfant a été héliporté vers l’hôpital du Luxembourg », commente Sylvie Guillaume. On croise les doigts pour que cette histoire se termine bien.