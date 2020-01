L’opposition estime que la nouvelle maison de repos est « réservée » aux plus nantis.

Cette semaine, le débat est axé sur la nouvelle résidence, le « Pré fleuri », à Neufchâteau. Et on parle notamment des prochains tarifs. « En 2011, le prix était de 34,30 euros/jour dans l’ancienne maison de repos. On était déjà passé à presque 46 euros/jour fin 2019. Bientôt, le prix de la chambre est annoncé à 60 euros/jour pour les nouveaux arrivants uniquement. Pour les autres, il tournera autour des 49 euros/jours. En clair, comptons entre 1 500 et 1 800 euros/mois pour y être résident. Ce qui n’est pas à la portée de tout le monde. Il faudra être riche pour y être pensionnaire », indique-t-on du côté de l’opposition qui rappelle qu’en 2012, l’un des projets que la minorité actuelle voulait mettre en place consistait à ajouter une aile au home existant. « Ça aurait coûté 6 millions d’euros et on offrait une centaine de lits au bénéfice des citoyens de notre commune. Ici, on atteint déjà 15 millions d’euros », précise-t-on aujourd’hui. On ne refera pas l’histoire. « C’est beau d’avoir construit un bâtiment super-moderne et immense. Mais il faut assumer. Le tarif? C’est énorme. Surtout quand on regarde la moyenne pratiquée en Wallonie. Quand on compare le prix moyen des homes publics, on est presque au tarif du home privé ici. Pour les habitants des deux communes uniquement (NDLR: Neufchâteau et Léglise se sont regroupés dans ce projet géré par le « Chapitre 12 »), le conseil d’administration du « Chapitre 12 » a décidé qu’il y aurait quand même une ristourne en cas de bénéfice réalisé par les deux communes à la fin de l’année », précise Jean-Louis Borceux, également membre du conseil d’administration du « Chapitre 12 ». A noter que le transfert des différents pensionnaires devrait se faire au printemps. Sur les 101 lits disponibles, un peu moins de 60 devraient être directement occupés. « On rappelle qu’un agrément a été obtenu de la Région Wallonne, il y a quelques années. En clair, on pourrait avoir environ 84 lits de disponibles. Mais on sait que pour être « rentable », une maison de repos doit avoir au moins 100 lits. Nous avions introduit une demande en ce sens à la Région Wallonne pour passer à 101 lits. Nous sommes en attente de la réponse », conclut-il.



© D.R.